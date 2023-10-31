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الملك تشارلز يبدأ زيارة رسمية لكينيا

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أ ش أ
06:42 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
ملك بريطانيا

ملك بريطانيا

بدأ الملك البريطاني تشارلز الثالث، اليوم، زيارة رسمية لكينيا؛ تعد الأولى من نوعها لدولة من دول الكومنولث منذ توليه العرش في العام الماضي.

زيارة تستغرق أربعة أيام

وذكرت صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا تلقيا استقبالا صامتا عند وصولهما نيروبي قبيل بدء زيارة تستغرق أربعة أيام لكينيا؛ وهي زيارة مهددة بأن تطغى عليها خلافات تتعلق بمظالم الحقبة الاستعمارية.

مستقبلو الملك وزوجته في المطار

واستقبل الرئيس الكيني وليام روتو وزوجته راشيل روتو الزوجين الملكيين في مقر الرئاسة في نيروبي، بمناسبة اليوم الأول من جولة الملك والملكة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

يشار إلى أن الإعلان عن الزيارة أحدث ضجة في الشهر الماضي، حيث دعت المنظمات غير الحكومية والنشطاء ملك بريطانيا الجديد إلى "تقديم اعتذار كامل وغير مشروط والالتزام بتعويضات فعالة" لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال ما يقرب من 70 عاما من الاستعمار البريطاني.

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بقلم أ ش أ