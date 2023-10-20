أبومازن يلتقي رئيس وزراء بريطانيا في القاهرة ويشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

التقى الرئيس محمود عباس أبومازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية تفاصيل اللقاء، إذ بحث الجانبان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وشدد أبومازن على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وأكّد أنَّ السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية ودياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة.