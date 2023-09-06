رئيس مجلس الأعمال الأفريقي: قمة نيروبي بحثت الوصول إلى «صفر انبعاثات»

قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، إنّ إعلان قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، تطرق إلى أمور كثيرة، منها العمل على الوصول إلى صفر انبعاثات حرارية، خاصةً وأن القارة الأفريقية رغم أنها مسؤولة عن 3% فقط من الانبعاثات الحرارية العالمية، إلا أنها الأكثر تضرراً نتيجة التغيرات المناخية في العالم.

الهيدروجين الأخضر على مائدة القمة

وأضافت «عصفور»، في لقاء مع برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن «القمة بحثت الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر، وهناك الكثير من الأطراف المعنية في هذا الصدد، كما أن الوظائف الخضراء تمثل التنمية المستدامة، وتقلل الانبعاثات الحرارية».

أهم الملفات على جدول قمة أفريقيا للمناخ

وتابعت أن القمة بحثت التصنيع بالطاقة المتجددة والاستثمار في السيارات الكهربائية، مشيرةً إلى أنه بحلول عام 2030 سيمتلك العالم 200 مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، ولابد من تناغم كل الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار، وتدشين مشروعات قومية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، واعتبرت أن أفريقيا فيها 49% من حصيلة الطاقة المتجددة على مستوى العالم.