متظاهرون يقطعون جلسة لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين.. ويرددون: أنقذوا أطفال غزة

قام متظاهرون بقطع جلسة استجواب لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونجرس اليوم الثلاثاء، وهتفوا خلال الجلسة منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والصمت الدولي إزاء الحرب في فلسطين، مرددين «أنقذوا أطفال غزة»، «وقف إطلاق النار الآن».

وكانت جلسة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل، وفجأة ظهر أشخاص يرفعون أيديهم وأصابعهم الملطخة بلون أحمر يشير إلى إراقة الدماء في غزة، وكانوا يجلسون خلف وزير الدفاع ووزير الخارجية، أثناء الجلسة، بحسب «الجارديان».

المتظاهرون يهتفون: أوقفوا إطلاق النار الآن

وبدأ بعض المتظاهرين يقفون ويهتفون «أوقفوا إطلاق النار الآن»، ثم قالت إحدى المحتجات بصوت عال «أنقذوا أطفال غزة»، «عار عليكم جميعًا»، كما ظهر متظاهر آخر يرتدي قميصا كتب عليه «أوقفوا تمويل الإبادة».

ونتيجة احتجاجهم، اضطر أنتوني بلينكن إلى التوقف أثناء حديثه لأكثر من مرة، حتى تمكنت قوات الشرطة من إخراج المحتجين من القاعة.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم جباليا

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأدى إلى وفاة 400 شهيد وإصابة المئات، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بحسب «وكالة الأنباء الفلسطينية».