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خالد الجندي يشيد بجهود وزارة الأوقاف في تقديم المساعدات لأهالي غزة

كتب:

منى صلاح
06:54 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود وزارة الأوقاف في تقديم الدعم والتضامن مع أهالي غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، لافتاً إلى أنَّ وزير الأوقاف أعلن عن توجه القافلة الأولى المحملة بالطعام والدواء لأهالي غزة اليوم، وتحمل هذه القافلة 200 طن من السلع الغذائية من وزارة الأوقاف.

الجندي: علاج نفسي يتولاه علماء الأمة لنصرة شعب فلسطين

وأضاف «الجندي»، خلال إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنَّ هناك علاجًا نفسيًا آخر يتولاه علماء الأمة بقيادة الدكتور مختار جمعة ولفيف من مشايخ الأوقاف، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني لافتا إلى أنه ستنطلق غدًا الأربعاء القافلة الثانية من وزارة الأوقاف إلى معبر رفح أيضًا، هذه القافلة ستكون محملة بـ50 طنًا من اللحوم لأهالي غزة.

صور التضامن المصري مع أهالينا بفلسطين

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «نسأل الله عز وجل المزيد والمزيد من صور التضامن المصري بل والعربي مع أهالي فلسطين، وأخاطب كل أسرة في مصر بالاشتراك مع بعضهم البعض في التبرع لأهالي غزة».

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بقلم منى صلاح