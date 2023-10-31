استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك احتجاجا على الوضع في غزة

استقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، احتجاجا على تعامل هيئات أممية مع الوضع في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، إنه تقدم باستقالته في وقت يشهد فيه العالم إبادة جماعية، وتعجز فيه المفوضية عن التحرك، موضحًَا أننا فشلنا على مدار عقود في وقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 31 أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.