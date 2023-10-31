حورية فرغلي تعلن توقيع عقد فيلم جديد: «من أصعب الأدوار في حياتي»

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، توقيع عقد عمل سينمائي جديد، يحمل اسم «ديجافو»، وكشفت عن كل تفاصيله من خلال فيديو شاركته مع جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام».

حورية فرغلي في فيلم جديد

وقالت الفنانة حورية فرغلي، في الفيديو: «طالعة النهارده مخصوص علشان أقولكم خبر، أحلى خبر، بقالي كتير ماتبسطش زي النهارده، الحمدلله أنا لسه ماضية فيلم اسمه (ديجافو) مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي».

وتابعت حورية فرغلي: «يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة، بس معملتش الدور ده قبل كده وهو من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي».

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي، شاركت مؤخرا في أحد البازارات، وخصصت جزءا من أرباحه لصالح الأشقاء في فلسطين.