حورية فرغلي تدعم الشعب الفلسطيني: «قلبي حزين»

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو تضامنت خلاله مع الشعب الفلسطيني، والذي تعرض لهجمات قوية من إسرائيل راح ضحيتها آلاف الأرواح.

قالت حورية فرغلي خلال الفيديو: «عملت الفيديو هذا تضامنًا مع الشعب الحبيب في فلسطين، وقلبي كله حزن ويتألم مما أشاهده. يارب، فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين. طبعًا، الأطفال يذهبون وليس لديهم أي ذنب، والناس الضحايا الذين يموتون دون أي ذنب، فما هو ذنبهم؟ حرام على الناس الذين يموتون وليس لديهم ذنب».

وأضافت «فرغلي»: «ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لابد من تحرك من جامعة الدول، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن».

هجمات إسرائيل علي غزة

وتعرضت عزة منذ ايام لهجمات متتالية من جيش الاحتلال وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، بأن عددًا من الشهداء سقطوا في «بيت حانون»، في شمال شرق قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.