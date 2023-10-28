حورية فرغلي تتبرع بأرباح مشروعها الجديد للفلسطينيين في قطاع غزة

أقيمت حورية فرغلي مشروع جديد في مدينة الرحاب، وهو عبارة عن بازار لعرض الملابس والإكسسوارات النسائية وكلها صناعة مصرية، وخصصت أرباح المشروع لصالح الشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

الاعتداء على أهالي فلسطين

وقالت حورية فرغلي لــ«الوطن»، إنها حزينة لما تراه من اعتداءات على أهالينا في فلسطين، وأن المشاهد التي تراها يوميا للأطفال والنساء موجعة للقلوب بطريقة كبيرة، وخاصة أن هؤلاء الأطفال ليس لديهم ذنب فيما يحدث.

تخصيص الأرباح لأهالي غزة

وأكدت على تخصيص أرباح مشروعها لصالح أهالي غزة، مضيفة أن هذا واجب عليها وأقل شيء يمكن أن تقدمه للأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت حورية أن المعروضات في البازار جميعها منتجات مصرية خالصة، وأنها تدعم أيضا الصناعة المصرية من خلال البازار.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت جميع الاتصالات وشبكات الإنترنت عن قطاع غزة، أمس الجمعة، تمهيدًا لعملية برية مدعومة برًا وبحرًا، حيث شهد القطاع ليلة الأعنف منذ تنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر الجاري ضد مواقع إسرائيلية.