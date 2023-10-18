أسرار من حياة حورية فرغلي في عيد ميلادها.. طفولة قاسية وتفتقد الحب والصداقة

تحتفل الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها الـ46، اليوم الأربعاء، كونها من مواليد يوم 18 أكتوبر عام 1977 وسط حياة مليئة بمحطات كثيرة ومعوقات صعبة، نجحت في تجاوزها بإراداة حديدية، ومقاومة الآلام في سبيل التمسك بالحياة، إذ أنها لم تعرف طريقًا لليأس والاستسلام، برغم ما واجهته من معاناة.

وبالتزامن مع عيد ميلادها، تستعرض «الوطن»، أسرار وكواليس عن حياة حورية فرغلي، كانت أدلت بها في تصريحاتٍ تليفزيونية، على مدار السنوات الأخيرة، وهي كالتالي:-

قصة حب فاشلة

- عام 2002، جمعتها قصة حب قوية، مع أحد الأشخاص، إلا أنّ تلك القصة لم تُكلل بالزواج، كون القدر لم يمنحهما تلك الفرصة، ورحل عن الحياة، وتقول: «شُفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، مع خطيبي اللي توفى، ومن بعده محبتش حد تاني رغم مرور 21 سنة، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، فكان بيذق، وكنا قد بعض في السن، ورغم مرضه لكن كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا».

- تفتقد حورية فرغلي للحب في حياتها، ولم تستطع عيش قصة حب منذ تلك الواقعة، حسب قولها، مؤكدة أنها حاولت الدخول في علاقات عاطفية أكثر من مرة، لكنها تفقد القدرة على الاستمرار: «من بعد وفاته مرتبطتش بحد ولا حد اتقدم لي، رغم مرور 21 سنة مشوفتش زيه، مش عارفة ليه، بتحب كتير بس بتصدم لما أعرف السن، وفي شاب بعت لي رسالة طويلة يعبر فيها عن حبه لي، قلت له أنت عندك كام سنة، قالي 22 سنة قُلت له انت قولي يا طنط».

حورية فرغلي: معنديش صحاب

- حورية فرغلي لا تملك أصدقاء مُقربين لها، وذلك يؤثر على حالتها النفسية نوعًا ما، قائلة: «أنا معنديش صحاب ومبخرجش مع الناس لان محدش بيعزمني على حاجة، اتعودت اعيش لواحدي وبراحتي».

- تعتزم حورية فرغلي ارتداء الحجاب، لكنها لا زالت في انتظار الفرصة المُناسبة، «غلطتي إني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكارة، وحجيت 7 مرات، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال».

- عاشت حورية فرغلي، مرحلة طفولة قاسية، بعدما انفصل والداها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، إذ أكدت أن انفصال والديها أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، «أكتر حاجة عايزة أنساها هي طفولتي، لأني أتحرمت من الطفولة والمراهقة».

- كشفت عن أصعب المواقف في حياتها، ولعل أبرزها واقعة وفاة خالتها، بشكلٍ مفاجئ، ودون سابق إنذار، قائلة: «خالتي كانت معايا أنا وأمي وقعدين بنتعشى، فجأة وطت راسها أفتكرتها نامت، بنصحيها مبتصحاش، جبنالها الدكتور قال ماتت، وربطوا راسها لفوق، لتاني يوم عشان كان يوم شم النسيم، والناس إجازة».