«أبومازن»: نحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، قال إننا نحمل المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هذا الصمت والعجز.

أضاف الرئيس الفلسطيني أن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعها على الاستمرار في ارتكابها.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.