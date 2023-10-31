أبومازن لـ رئيس وزراء بريطانيا: يجب فتح ممرات دائمة لإدخال المساعدات إلى غزة
استهداف المدنيين الآمنين في المنازل والمستشفيات جرائم وحشية
كتب:
حسن سمير
07:32 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
أفادت قناة القاهرة الاخبارية، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، طالب في اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، بفتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية إلى غزة بأسرع وقت ممكن.
وقال أبومازن، إن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، ويجب وقفها على الفور، وأن دولة فلسطين ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.