وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في العملية البرية بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال اليوم «إننا ندفع ثمنا باهظا خلال العملية البرية في غزة».

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.