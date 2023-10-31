وزير التنمية المحلية يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وتابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظات سوهاج والبحيرة في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

ففي سوهاج أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج 18 حالة تعدٍ على مساحة 3 أفدنة أراضي زراعية بنطاق مركز سوهاج.

إزالة التعديات

شنت أجهزة مدينة سوهاج حملة استهدفت قرى بندار، والروافع، أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3 أفدنة.

وفي البحيرة، تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة بقيادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بمركز دمنهور، حيث أسفرت الحملة عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 600 م2 بعزب شبرا التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور.

منع التعديات

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكل أجهزتها ستتصدى بكل حزم لكل حالات التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.