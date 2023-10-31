محافظ القاهرة: مواجهة مخالفات البناء والتعديات بشكل حاسم

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة،اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسؤولي المتغييرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة لمتابعة التقرير اليومي لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علىها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب ..

التعامل مع المخالفات

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن .

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية لأي تعدي ، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

متابعة يومية

وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفوري معه.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد محافظ القاهرة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات والمرور الميداني على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.