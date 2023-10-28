إزالة إشغالات مدرسة في حلوان وإجراء ضد المخالفين (صور)

شنَّ حي حلوان، بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، حملة إزالة إشغالات ومخالفات، أسفرت عن رفع وإزالة كل مَن يشغل حرم الطريق العام، وشملت رفع إشغالات بمحيط مدرسة أسماء بمنطقة عرب الوالدة بحلوان وإيداع المضبوطات بمخزن الحي ضمن خطة المرور على كامل حي حلوان لإزالة الإشغالات المخالفة، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

استجابة للشكاوى

وشدد رئيس الحي على الرصد الدائم لأي مخالفات والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة من المواطنين، مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات قد تسبب معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.