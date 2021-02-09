الموافقة على 23 طلب تقنين على أراضى أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الاجتماع رقم 69 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور نائب المحافظ، الدكتور عاصم سلامة، والسكرتير العام للمحافظة، اللواء جمال مسعود، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة 79 ملفاً، ما بين 33 طلباً جديداً، و46 طلب تظلمات، حيث تم قبول تظلم واحد، والموافقة على 23 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2274 طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة.

وبلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1111عقدا بواقع 799 عقود مباني، و312 عقد زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، أعلن محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء المقدمة حتى اليوم، قد بلغت 125ألف و420طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.