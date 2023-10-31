تحرير 101 محضر تمويني في حملة مكبرة بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، لـ«الوطن» إنه جرى تحرير 101 محضر تمويني خلال 24 ساعة.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق في مركز البلينا جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، ونتج عنها تحرير 101 محضر.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي للتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن ضبط 101 محضر تمويني متنوع.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

وتنوعت المحاضر بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وضبط سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص.