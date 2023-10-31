تموين سوهاج تطرح سكرا بـ27 جنيها للكيلو.. اعرف الأماكن والتفاصيل

طرحت مديرية التموين بمحافظة سوهاج بمنافذها، سكرا بسعر 27 جنيها للكيلو، لتوزيعه على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن محاربة الغلاء وضبط الأسعار.

جاء هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، وهالة أبو الفتوح عبد الرحيم، مدير إدارة التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

توفير سكر بـ27 جنيه بسوهاج

وقالت هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن السعر الخاص بالمستهلك مدون على عبوات السكر وهو 27 جنيها للكيلو وعلى المستهلك أن يتنبه لذلك جيدا.

وأضافت أبو الفتوح، قام بالمشاركة بتوزيع وتوريد السكر محمود مغيزل، رئيس قسم الرقابة التجارية بمحافظة سوهاج، وخالد فتحي السيد عزاز، مفتش الرقابة التجارية، وشحات الغويلي، مدير إدارة تموين جرجا بمحافظة سوهاج.

الإبلاغ عن المخالفات والبيع بأزيد من السعر

وأهابت أبو الفتوح بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة بالبيع بأزيد من السعر المدون على العبوات، وكشفت أنه تم إرسال أول دفعة من كميات السكر إلى مركز دار السلام وذلك لتتولى إدارة تموين دار السلام الإشراف على توزيع الكميات على المواطنين اعتبارا من صباح باكر، على أن يتم إرسال كميات أخرى لمختلف المراكز بمحافظة سوهاج.