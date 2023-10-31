«بحب مصر».. صورة جديدة للشيف بوراك التركي من أمام أهرامات الجيزة

بقميص أبيض وبنطلون كٌحلي وقفزة صاحبتها ابتسامة مميزة، ظهر الشيف بوراك التركي في صورة جديدة له من أمام أهرامات الجيزة، نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» مُعلقًا برسالة غزل لـ«أم الدنيا».

صورة جديدة للشيف بوراك التركي من أمام الأهرامات

نشر الشيف بوراك التركي صورة جديدة له من أمام أهرامات الجيزة، معلقًا «I love egypt»، وأكمل طارحًا سؤالًا على متابعيه عن المكان الذي يجب عليه زيارته بعد ذلك، مؤكدًا أنه ينتظر مقترحاتهم في التعليقات.

صينية كنافة بألوان العلم الفلسطيني

وفي وقت سابق أعلن الشف بوراك التركي دعمه للقضية الفلسطينية وتعاطفه مع أهل غزة في حربهم أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيه حزينًا عابس الوجه على غير عادته، ومنهمكًا في إعداد صينية كنافة كبيرة، شكلها بمهارة وحب، لتصبح على شكل العلم الفلسطيني.

ولاقى مقطع الفيديو والعلم الفلسطيني تفاعلًا كبيرًا من متابعي الشيف التركي الذين أشادوا بما فعله ولكونه دعم بطريقته الخاصة للشعب الفلسطيني في حربه ضد جيش الاحتلال، داعين له بالتوفيق، وطالبين لأهالي فلسطين الشقيقة النصرة والغلبة واستعادة حقوقهم المنهوبة منذ عقود طويلة.

إشادة بموقف الشيف بوراك

ومن ضمن التعليقات التي شهدها مقطع الفيديو: «أحسنت أيها الشيف الإنسان الراقي والمحترم، قلوبنا مع أهلنا وأشقائنا في فلسطين، كل الدعم وإن شاء الله سيكون الانتصار حليفهم أمام جيش الاحتلال»، وأيضًا: «الله ينصر أهالينا في غزة في حربهم ضد قوات الاحتلال الغاشمة التي لا ترحم ضعف طفل أو شيخ ولا حرمة نساء، واثقين في فلوبهم وأن النصر سيأتيهم من عند الله تعالى لا محالة».