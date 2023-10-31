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البيت الأبيض: 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب:

محمد عزالدين
08:18 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أعلن البيت الأبيض، دخول 66 شاحنة مساعدات لغزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان وزير الخارجية، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، بحثا في القاهرة، الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية، التزام مصر الثابت ببذل الجهود للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

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