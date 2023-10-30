وصول 26 شاحنة مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح

أفاد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 26 شاحنة إلى الأراضي الفلسطينية، وهي الآن في طريقها إلى قطاع غزة، وتجرى الاستعدادات لدخول 13 شاحنة خلال الساعات المقبلة.

المساعدات لا تزال تتوافد إلى معبر رفح

وأكد «عبدالفتاح» أن هناك كميات كبيرة من المساعدات لا تزال تتوافد حتى الآن إلى معبر رفح، مشيرا إلى أن هناك عشرات الشاحنات المرابطة سواء الطبية أو الغذائية ويجرى تجهيزها للدخول.