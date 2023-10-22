أسعار زيت الطعام في مبادرة مجلس الوزراء.. 700 مللي خليط بـ 31 جنيها

تواصل السلاسل التجارية بمختلف محافظات الجمهورية طرح السلع التي تشملها مبادرة تخفيض الأسعار، والتي اطلقها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وشملت: السكر والزيت والأرز.. وغيرها من السلع الأساسية.

أسعار زيت الطعام في مبادرة في السلاسل التجارية

ترصد «الوطن» أسعار زيت الطعام في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية 2023، والتي تقدمها السلاسل التجارية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء منذ إطلاق المبادرة الأسبوع الماضي.. وإليكم أسعار زيت الطعام، وفق الغرفة التجارية.

- سعر الزجاجة سعة 700 مللي زيت خليط 31 جنيها بدلا من 40 جنيه.

- سعر زجاجة زيت الطعام الخليط اللتر 45 جنيها بدلا من 54 جنيه.

-سعر زجاجة الزيت الخليط 2.1 لتر 96 جنيه بدلا من 115 جنيه.

- سعر زجاجة الزيت 2.25 لتر 105 جنيه بدلا من 120 جنيه.

- سعر لتر زيت الذرة 75 جنيه.

- سعر لتر زيت الطعام عباد الشمس 62 جنيه.

انخفاض أسعار 7 سلع بنسبة 25٪

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية مطبقة في محافظات الجمهورية بنسبة تخفيض تتراوح بين 20 إلى 25٪ أقل من الأسعار السابقة على تطبيق المبادرة.

وأكد في تصريحاته لـ «الوطن»، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية الداخلة في المبادرة يوميا، مشيرا إلى أن هناك فرق متابعة تمر يوميا لمتابعة المحال التجارية والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة.

وأوضح أن السلع الأساسية التي انخفض سعرها في المبادرة هي: «الفول- ومنتجات الألبان- والجبن الأبيض، والزيت الخليط- والمكرونة- والسكر، والعدس» ودخلت ضمن المبادرة منذ يومين منتجات الدواجن والبيض والأرز.