بدء تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر مكتبة الإسكندرية.. اعرفها

تبدأ مكتبة الإسكندرية، من اليوم الأربعاء 1 نوفمبر تطبيق القرار الجديد الخاص بتعديل رسوم تذاكر الدخول، حيث جرى استحداث تذكرة مجمعة، بالإضافة إلى التذاكر المنفردة لكل فئة، وتخصيص فئتين للدخول مجانا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار تذاكر مكتبة الإسكندرية الجديدة التي تطبق من اليوم، بالإضافة إلى توضيح الفئتين المجانيين.

الدخول مجانا للأطفال وكبار السن

ووفقا لأحدث قرار يخص أسعار تذاكر دخول مكتبة الإسكندرية، فإنه يسمح بالدخول مجانا لكل من:

- كبار السن من المصريين فوق 70 عامًا: دخول مجاني.

- الأطفال المصريون دون سن الست سنوات دخول مجاني.

أسعار دخول مكتبة الإسكندرية

وتبلغ سعر تذكرة المكتبة الرئيسية «قاعة الاطلاع» بمكتبة الإسكندرية التالي:

- المصريون 10 جنيهات.

- الطلبة مدارس وجامعات وأصحاب المعاشات: 5 جنيهات.

- غير المصريين: 150 جنيهًا.

- الطلبة غير المصريين: 20 جنيهًا.

أسعار التذكرة الشاملة في مكتبة الإسكندرية

جرى توفير تذكرة شاملة «مجمعة» وهي اختيارية، حيث تم إصدار تذكرة شاملة «مجمعة» تمكن حاملها من دخول المكتبة الرئيسية بالإضافة إلى متحف المخطوطات ومتحف الآثار ومتحف تاريخ العلوم والمتاحف المجانية

على أن تكون الأسعار كالتالي:

- المصريون: 50 جنيهاً.

- الطلبة المصريون: 25 جنيهاً.

- الأجانب: 300 جنيهاً.

- الطلبة الأجانب 120 جنيهاً.