رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الدولة لن تفرط في شبر واحد من أرض الفيروز

أشاد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، بزيارة رئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسيناء وتفقد المساعدات بمعبر رفح، اليوم الثلاثاء، قائلا: «إن موقف الرئيس السيسي وشعب مصرهو موقف وطني»، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بالتفريط في حبة رمل من أرض سيناء.

مصر دفعت ثمنا كبيرا للغاية لأجل سيناء

وأضاف عبد الله جهامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مصر دفعت ثمنا كبيرا للغاية لأجل سيناء، من أرواح الشهداء، لافتاً إلى أن سيناء غالية على جميع الشعب المصري.

أول خطوات التنمية هي التنمية البشرية

وتابع رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أول خطوات التنمية هي التنمية البشرية، مشيراً إلى أنه: «إذا تمت تنمية سيناء تنمية حقيقية، سوف تصبح قاطرة التنمية إلى مصر».