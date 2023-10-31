مدبولي: سيناء أغلى مكان على قلب كل مصري ولن نتخلى عن أي جزء منها

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لوجوده في شمال سيناء، مشيرا إلى أنّ الرسالة الواضحة التي دائمًا نؤكدها هي أنّ سيناء أغلى جزءٍ على قلب أي مصري، ولن نسمح بأي صورة من الصور التخلي عن مترٍ واحد في هذه الأرض.

وأضاف مدبولي، أنّ ما تعلمناه على مدار السنوات الماضية أنّه لكي تُؤمّن أي مكان جنبًا إلى جنب مع وسائل التأمين لا بد أنّ تكون هناك تنمية وسكانًا يكونون خط الدفاع الأول ضد أي فكرٍ خبيث يستغل أي قطعة أرض.

وتابع: «لا يمكن التفكير في التخلي عن أي قطعة أرض لاي شخص آخر في الوقت الذي نستثمر ونصرف 610 مليارات جنيه بجانب 400 مليار جنيه في الخطة المستقبلية بواقع تريليون جنيه لتنمية سيناء، وكل هذا لأهالي سيناء».