شيخ مشايخ قبائل سيناء للرئيس السيسي: نشكرك على التنمية.. اعتبرنا جنودك

أشاد الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسيناء، مشيرا إلى أن الزيارة جيدة، حيث شرح رئيس الوزراء المراحل التنموية في سيناء ووضعها على الخريطة، وقال إنه سيتم البدء في المرحلة الثانية للتنمية بـ360 مليار جنيه.

خطة تنمية سيناء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل اليوم الثلاثاء، أن الموضوع يسير في سيناء بصورة جيدة، موضحًا :«مفيش راحة من غير تعب، وخطة التنمية حلوة، والتجمعات السكنية حلوة جدا، هتتبني فيها مدارس ووحدات صحية ومستشفيات وكل حاجة، فهي وحدات كاملة متكاملة».

علينا أن ندعو الله أن يحمي رئيسنا

وأشار إلى أنه علينا أن ندعو الله أن يحمي رئيسنا قائلا: «نبعث رسالة للسيد الرئيس السيسي ونقول له، نشكرك قوي، كل الشكر والتقدير لك، واحسبنا جنود أمام سيادتك، لو واحد حاول يمس شعرة منك هنقطع إيده» مؤكدا أن من عينه على سيناء نقول له «نجيب مسمار سخن ونحطه في عينه، ونقول له ابعد بعيد ومتبصش علينا، هذه أرض الشهداء وأرض الأبطال مفيش حد يقرب لها خالص، سيناء اسمها أم الشهداء، مفيش بيت في مصر إلا وله شهيد في سيناء».