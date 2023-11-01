خطيب بـ«الأوقاف» يوضح أفضل صيغ الدعاء لأهل غزة: اللهم كن لهم عونا

في ظل الجرائم التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وآخرها جريمة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، التي ارتكبتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعت نحو 400 شهيد، يلجأ المسلمون إلى الله للتضرع له بالدعاء لنصرة أهل غزة وفلسطين، وذلك لإيمانهم العميق بقوة سلاح الدعاء على الظالمين.

صيغ مختلفة للدعاء لأهل غزة

وحول صيغة الدعاء فيقول الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنه يمكن للشخص التوجه بالدعاء إلى الله كالتالي:

- يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم يا من خضعت له رقاب الجبابرة، نعوذ بك من خزيك وكشف سترك.

- اللهم انصرنا على أعدائنا وأغث عبادك المستضعفين في غزة، يا من قلت {يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ}، نجّ إخواننا المستضعفين من المؤمنين، وانصرهم وقوهم، وتولهم، واجعل الدائرة لهم يا كريم.

- اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم، اللَّهُمَّ نجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

الدعاء لأهل فلسطين

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.

- اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا، اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.

- اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم، اللهم اجعل لأهل غزة العزة والنصرة والغلبة والهيبة.