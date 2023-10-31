مأساة إنسانية.. طرق نقل المصابين للتغلب على نقص الوقود في فلسطين

كشفت مصادر من قطاع غزة تفاصيل الجريمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في مخيم جباليا بقصف كثيف من الاحتلال الإسرائيلي.

القصف استهدف مربعا سكنيا كاملا

وذكرت مصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الجهات المختصة رصدت 100 شهيد حتى الآن متوقعة زيادة الأعداد خلال الساعات التالية.

وأشارت المصادر أن القصف استهدف مربعا سكنيا كاملا يحتوي على 20 بناية سكنية في منطقة التران بمخيم جباليا.

ولفتت المصادر إلى أن قلة أعداد سيارات الإسعاف بسبب ندرة الوقود أدت لاعتماد الأهالي على طرق بدائية لنقل المصابين باستخدام عربات الكارو التي تجرها الحيوانات واستخدام التوكتوك وغيرها من الطرق البدائية.

وأكدت المصادر أن الجرحى والشهداء في مكان وأن هناك قصفا مكثفا من بوارج الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية.

ولفتت مصادر من قطاع غزة إلى أن كل الأبراج العليا قذفت وتم تسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة.

مصر تدين استهداف مخيم جباليا

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 31 أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.