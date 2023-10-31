رئيس وزراء فلسطين يطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل الجاد والعاجل على الوقف الفوري للجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ 25 يومًا في قطاع غزة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحرب خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في قطاع غزة تطهير عرقي

أضاف «أشتية»، أن ما يجري في قطاع غزة تطهير عرقي ومحاولة للتهجير القسري تمارسها آلة البطش الإسرائيلية بالقتل والترويع وتدمير البيوت على رؤوس ساكينها.