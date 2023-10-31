إمام مسجد الحسين: القدس عقيدة.. وعلينا تربية أولادنا على قضية فلسطين

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إنَّ أرض القدس الشريف محشر الناس أجمعين، والأرض المقدسة بفلسطين عقيدة ودين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في حديث له، ما معناه، أنَّ حجارة أرض القدس ستتكلم، موجهاً الرسالة للمشاهدين: «يا أولادنا أوعى يوصلك حالة إحباط أو يأس، اطمئن سيهزم الجمع ويولون الدبر».

«عبد السلام»: آيات من القرآن توضح من هم الأعداء

وأضاف «عبد السلام»، خلال استضافته ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك آيات من القرآن أوضح لنا فيها المولى – عز وجل، من هم الأعداء: «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى»، قائلاً: «أطفالنا في غزة رغم صغر سنهم إلا أنهم يمتلكون قوة وشجاعة كبيرة وحب الشهادة، وعلينا أن نطمئن بقوله سبحانه ألا إنَّ نصر الله قريب».

الحرب في غزة

وتابع إمام مسجد «الحسين»، «لابد ننتهز فرصة الحرب في غزة حالياً، لنجدد إحياء قضية فلسطين ونحكي لأولادنا قصة القدس والمسجد الأقصى.. الوقت مناسب نجمع الأسرة ونشرح أن القضية عقيدة والأرض المقدسة دين».