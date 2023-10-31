عادل حمودة: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن العالم الغربي مضطر للانحياز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنه لا يريد عودة المشكلة اليهودية من جديد إلى بلدانه منعا من حدوث الأزمات الداخلية مجددا، بسبب وجود الأقلية اليهودية المثيرة، حيث تسيطر على البنوك وشركات الأدوية والكثير من شركات الاستثمارات وتعمل في الميديا والتسلية ومؤثرة جدا في السياسة.

القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا الأمر أدى إلى جعل فلسطين وطنا عازلا بين مصر وسوريا، وبالتالي، فإن فلسطين وغزة والقضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري وهذا الأمر جعل مصر مهتمة جدا بقضية غزة وفلسطين بشكل أو بآخر».

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توافق مع العائلات اليهودية

وتابع الكاتب الصحفي، أن بالمرستون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توافق مع العائلات اليهودية الغنية التي تريد القادمين من الشتات أن يبعدوا عنها مثل روتشيلد، وهنا تنازلت بريطانيا لأول مرة عن منصب رئيس الوزراء لشخص يهودي، وبعدها تم الاتفاق على برنامج الهجرة إلى إسرائيل.