خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الشرقية .. اعرف موعد منطقتك

أعلنت شركة الكهرباء بالشرقية، مواعيد تخفيف الأحمال في الشرقية، بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال وزيادة مدة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بدلا من ساعة، لارتفاع درجات الحرارة.

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الشرقية

وتتضمن خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الشرقية، انقطاع التيار لمدة ساعتين بدلا من ساعة واحدة، بالتبادل بين المناطق، ويبدأ تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة 12 ظهرا حتى 10 مساء، طبقا للجدول.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية

ويأتي موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية وفقا لخريطة تخفيف الأحمال الجديد على النحو الآتي:

- «مركز الحسنية، مركز أبو كبير، مركز أولاد صقر، مدينة فاقوس، مدينة كفر صقر»، من الساعة 12 ظهرا حتى 2 مساء.

- «توابع مركز الحسينية، توابع مركز فاقوس، بعض أماكن مدينة أولاد صقر، مركز صان الحجر، مركز ههيا، وسط الزقازيق»، من الساعة 2 مساء حتى 4 مساء.

-« مدينة أبو كبير، توابع مركز صان الحجر، أبو حماد، الجامعة، ديرب نجم، بلبيس، العاشر من رمضان»، من الساعة 2 مساء حتى 4 مساء.