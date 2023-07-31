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مواعيد انقطاع الكهرباء في دمياط شهر أغسطس 2023.. اعرف التفاصيل

كتب:

شيماء دراز
09:08 م | الإثنين 31 يوليو 2023
مواعيد قطع الكهرباء بمحافظة دمياط

مواعيد قطع الكهرباء بمحافظة دمياط

أعلن مجلس الوزراء جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في دمياط شهر أغسطس 2023، والذي يضم أماكن ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة الدولة لتخفيف الأحمال تزامنا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

مواعيد انقطاع الكهرباء في دمياط شهر أغسطس 2023

وحدد بيان مجلس الوزراء، مواعيد انقطاع الكهرباء في دمياط شهر أغسطس 2023، بداية من الساعة 12 ظهرا، ولمدة ساعة واحدة على مدار اليوم بالتناوب بين المناطق التابعة لمحافظة دمياط، وذلك بداية من غد الثلاثاء 1 أغسطس، ويمكن لكل موطن معرفة موقف منطقة سكنه من قطع الكهرباء بدمياط من هــنـا، حيث يضم الرابط مواعيد قطع وعودة الكهرباء واسم محطة الكهرباء الرئيسية التابعة لها المنطقة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة دمياط

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، مواعيد انقطاع الكهرباء في دمياط شهر أغسطس 2023، وفقا لجدول تخفيف الأحمال من هـنـا كالتالي:

- بداية من الساعة 12 وحتى الساعة 1 ظهرا 

- بداية من الساعة 1 وحتى الساعة 2 ظهرا

- بداية من الساعة 2 وحتى الساعة 3 ظهرا

- بداية من الساعة 3 وحتى الساعة 4 مساء

- بداية من الساعة 4 وحتى الساعة 5 مساء

- بداية من الساعة 5 وحتى الساعة 6 مساء

-بداية  من الساعة 6 وحتى الساعة 7 مساء

-بداية من الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء

- بداية من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء

- بداية من الساعة 9 وحتى الساعة 10 مساء

- بداية من الساعة 10 وحتى الساعة 11 مساء.

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