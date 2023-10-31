قطع المياه عن مركز قلين بكفر الشيخ لمدة 14 ساعة غدا.. اعرف الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مركز ومدينة قلين، غداً الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم، ولمدة 14 ساعة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة بمحطة قلين «1».

قطع مياه الشرب لمدة 14 ساعة عن مركز ومدينة قلين

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ مركز ومدينة قلين سيتأثر بقطع مياه الشرب، لمدة 14 ساعة، موضحة أنّ سبب قطع المياه هو قيامها بأعمال الصيانة بمحطة قلين «1»، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب مجانية

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.