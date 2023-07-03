قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات في كفر الشيخ اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مركز ومدينة الحامول، اليوم الاثنين، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، ولمدة 10 ساعات، وذلك للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه رئيسي.

قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ مركز ومدينة الحامول سيتأثر بقطع مياه الشرب، لمدة 10 ساعات وأوضحت أن سبب قطع مياه االشرب هو قيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بالمدينة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، علي أن تعود اليماه عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل علي مدار 24 ساعة.