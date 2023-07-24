«مياه كفر الشيخ»: فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد

أعلنت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإن التقديم للتدريب الصيفي خاص بطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وهي:

- كليات العلوم.

- كليات ومعاهد المهندسة والتكنولوجي.

- كليات الحاسبات والمعلومات.

- كلية الآداب قسم الجغرافيا والمساحة GIS.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية الصناعية والتجارية.

تدريب الطلاب بمركز تدريب محطة مياه كفر الشيخ

وبحسب البيان، فإنّه يتم تدريب الطلاب بمركز تدريب محطة مياه كفر الشيخ 1، بجوار المرور بمدينة كفر الشيخ، وهو مركز مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عمليا ونظريا.

يأتي ذلك في إطار جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة، لتنمية مهارات طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في المجالات المختلفة، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.