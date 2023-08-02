حملات توعية لترشيد استهلاك مياه الشرب بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

أكد اللواء مهندس حسن عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، قيام إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ مجموعة من أنشطة التوعية بمصيف بلطيم، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومجلس المدينة، ومديرية الأوقاف، ضمن الحملة الموسمية للمصايف، ضمت الحملة مجموعة من الندوات، وورش السباكة الخفيفة لمعسكرات الشباب والرياضة بمصيف بلطيم، والذي يحتوي على 150 شابا أسبوعيا.

فرق توعية للمصطافين في مصيف بلطيم

وأشار رئيس شركة مياه كفر الشيخ، في بيان، إلى قيام فريق توعية الشركة بإجراء لقاءات توعوية مع المصيفين على الشواطئ مصيف بلطيم، وتوزيع مجموعة من المطبوعات والهدايا العينيه، وكذلك حملات توعية فى الميادين، والساحات، وتخصيص أجزاء من خطبة الجمعة المقبلة بالمساجد للحديث عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفيه الحفاظ عليها، وضمت الحملة أيضا المرور على أصحاب الشاليهات للتوعية بأهمية القطع الموفره، وضرورة تركيبها تماشيا مع سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه.

حملات مستمرة لترشيد مياه الشرب

وأضاف أن تلك الحملات تأتى هذه الحملات ضمن الخطة السنوية لإدارات التوعية على مستوى الجمهورية، بتكليف من الشركة القابضة للتأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك المياه.