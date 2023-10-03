محمود فوزي.. الاختيار صادف أهله

شخصية وطنية من الطراز الأول، قاد الأمانة الفنية بجلسات الحوار الوطنى، وأسهم بفاعلية فى المناقشات كعضو بمجلس أمناء الحوار، فكان على مسافة واحدة من الجميع. على مدار 22 عاماً تراكمت خبراته القانونية وامتلك ناصية التشريع، حتى أصبح رجل المهام الصعبة، والمواقف الوطنية، فجاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى له بتولى رئاسة حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

اكتسب المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسى، خبراته على مدار سنوات طوال، هى مدة خدمته فى مجلس الدولة، من قامات عظيمة وأساتذة أجلاء، وتشبّع بالتقاليد القضائية، ومنها العلم القانونى، حتى أصبح يُشار إليه بالبنان، فاستُدعى للكثير من المهام الكبرى، التى كان أهلاً لها، وأثبت فيها كفاءة ونجاحاً كبيراً، إذ عاون الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التى أسهمت فى وضع مشروع الدستور 2014، وتولى عضو الأمانة الفنية للجنة العُليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب «2016 - 2020»، كان «فوزى» الحارس الأمين على التشريعات تحت قبة البرلمان، بتوليه منصب الأمين العام لمجلس النواب فى تلك الفترة، وتم اختياره مستشاراً قانونياً لرئيس المجلس طوال الفصل التشريعى، دائماً ما تجده معتكفاً فى مكتبه، مرتدياً نظارته الطبية، منغمساً بين الكتب والقوانين والتشريعات، يدون ملاحظاته على مئات الأوراق والملفات المتراصة أمامه، حتى إذا ما أبدى رأياً قانونياً كان عن علم ودراسة، فيجد صداه لدى الجميع، حكومة ونواباً، أغلبية ومعارضة.

كانت الخبرة القانونية الكبيرة لـ«فوزى» بمثابة شهادة الجدارة والكفاءة والثقة التى أهّلته لتولى مناصب كثيرة، منها مستشار قانونى لوزير الاستثمار والتعاون الدولى، ومستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة، ومستشار قانونى لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشار قانونى لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشار قانونى لوزير الشئون القانونية لمجلس النواب.

وخلال عام 2021، تم اختيار «فوزى» ليتولى مهمة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ندباً كلياً من مجلس الدولة، قبل أن يستقيل لتولى رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسى، بعد أن توهّج نجمه خلال إدارة جلسات الحوار الوطنى، التى خرجت بشكل احترافى.

يبدأ «فوزى» الآن مهمة وطنية جديدة، يرأس خلالها الحملة الانتخابية للرئيس السيسى، ويمثلها قانونياً، خلال الانتخابات الرئاسية 2024، فى رحلة عطاء جديدة، انطلاقاً من إدراكه وإيمانه بحجم التضحيات العظيمة والجهود المخلصة الصادقة التى بذلها الرئيس السيسى، منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم، ليكون بذلك اختيار «فوزى» بالفعل اختياراً صادف أهله.