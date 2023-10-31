حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الجمالية بالدقهلية

أعلن هاني سليمان رئيس مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، عن شن عدة حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء اليوم، وتستمر حتى الانتهاء من تنفيذ قرارات الإزالة.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وأشار «سليمان»، في بيان، إلى أن الحملات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي بكل حسم وحزم لحالات التعدي على الأرض الزراعية وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

5 حالات إزالة في الجمالية

وأوضح أن الحملة تمكنت من إزالة 5 حالات بناء على الأرض الزراعية بمساحة حوالي 600 متر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات المكبرة في إزالة التعديات على الأرض الزراعية، ولا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتخاذلين، وستتم الإزالة في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء مصادرة نهائية طبقاً للتعليمات.

وفي سياق متصل، أوضحت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، عن قيام المجلس اليوم بعمل حملات إزالة بناء على إخطار تعدي جمعية السلام لقيام مواطن بالتعدي على مساحة 50 مترا بطوب البلوك، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.