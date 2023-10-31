«تموين الدقهلية»: حملات رقابة على مبادرات تخفيض الأسعار في المنافذ

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ عدة منافذ لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في الدقهلية، ويجري عمل رقابة مستمرة على الأسعار بها للتأكد من تطبيق التخفيضات.

تخفيضات الأسعار في المنافذ الغذائية بالدقهلية

وأشار محمد الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة في بيان، على أنه يجري عمل الرقابة على المنافذ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، ليتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار.

وأوضح أنه يجري التخفيضات من جانب الصناع والتجار، لإشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.

وأكد شنّ حملات رقابية على تلك المنافذ، من أجل التأكد من مدى التزام العارضين بالمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف، تنفيذا لـ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

21 معرض سلع غذائية

وأضاف أنه جرى الاستماع لآراء المواطنين داخل معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الغذائية، ومدى جودة المنتجات والأسعار المطروحة، وقد أعرب المواطنين عن جودة المنتجات والأسعار.

وسبق للمحافظة أن أعلنت افتتاح 19 معرضا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المعارض 21، وتبيع السلع بتخفيضات تصل لـ30%.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أنّ إجمالي عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة، بلغ 854 منفذًا، تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكل السلع الأساسية .