إزالة 69 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن، بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد جميع حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فورًا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين

شدد محافظ المنيا على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسؤولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

التعاون مع حماية الأراضي والإرشاد الزراعي

وأزالت الوحدات المحلية 69 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال عدد من حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن إزالة «9 حالات بمركز بني مزار ـ 24 حالة بمطاي ـ 6 حالات بسمالوط ـ 7 حالات بالعدوة ـ 18 حالة بملوي ــ 5 حالات بالمنيا».

وجرى تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.