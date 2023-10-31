ضبط 1.5 طن ملح فاسد في حملات تموينية بأسوان

شنت مديرية الصحة بأسوان، حملة تفتيشية على الأسواق، بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتشديد الرقابي على الأسواق والمنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامتها.

ضبط منتجات غذائية غير الصالحة للاستهلاك

وداهمت الحملة مخزنا دون ترخيص يشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم ضبط طن و400 كيلو من الملح بسبب تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخدام اسم شركة غير مرتبطة بالمنتج الأصلي ما أثار الشكوك حول صلاحيتها.

تحرير محاضر بالمضبوطات

ونجحت الحملة في إتلاف 274 كيلو من مختلف أنواع الأغذية، وتحرير محاضر بالواقعة، وتم التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ قرار بإغلاق المحل فورًا.

قاد الحملة محمود عبد السلام، المراقب الأول للأغذية، وشريف أشرف، مفتش الأغذية، بالتعاون مع محمود سناري وصبري بسطاوي وأحمد حامد، مفتشي التموين بمديرية التموين.