العاهل الأردني يدعو خلال اتصال مع بايدن لهدنة إنسانية فورية بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن العاهل الأردني دعا في اتصال مع بايدن لهدنة إنسانية فورية في غزة.

مصر تدين استهداف تجمع سكني بمخيم جباليا

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقا للتقديرات الأولية.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المتواصل للمدنيين في غزة.