سعر قنطار القطن اليوم.. 16 ألفا و450 جنيها لجيزة 94

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم ممتاز للغاية، خلال التعاملات التي أجريت عبر المزادات العلنية التي عقدت في محافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أن أسعار القطن هذا العام، تحقق أرباحا جيدة تصب لصالح المزارعين، والدولة المصرية معا.

سعر قنطار القطن اليوم

وأشار «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، إلى أن سعر قنطار القطن اليوم سجل حركة تداول علي نطاق واسع، حيث سجل سعر القنطار بنحو 16 ألفا و450 جنيها، لصنف جيزة 94، من القطن المصري طويل التيلة والقطن فائق الطول.

مساحات القطن في محافظات مصر

وأضاف أن المساحات المنزرعة من محصول القطن في عدد من محافظات الجمهورية، بلغت نحو 255 ألف فدان قطن، لافتاً إلى أن إنتاجية فدان القطن هذا العام، بلغت نحو 8 قناطير قطن، وهو أمر جيد من حيث سعر قنطار القطن، والإنتاجية للمحصول، وذلك خلال موسم جني العام الجاري 2023.