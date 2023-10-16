«بحوث سخا» بكفر الشيخ: سعر قنطار القطن اليوم 18 ألفا و200 جنيه

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم في مزادات بحري لمحافظات الشرقية والدقهلية ودمياط، سجل نحو 18 ألفا و200 جنيه لطويل التيلة والقطن فائق الطول، لعدد 500 قنطار قطن من صنف جيزة 92، والتي تم تداولها في مزادات علنية اليوم في محافظة دمياط، وهو أعلى حركة بيع للقطن في تاريخه.

سعر قنطار القطن اليوم 16 ألفا و200 جنيه

وأوضح «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن صنف جيزة 94، وهو قطن طويل التيلة، سجل سعر القنطار منه 15 ألفا و600 جنيه حتى 16 ألفا و200 جنيه، وهو أمر جيد للغاية لم يحدث من قبل في تاريخ تسويق محصول القطن.

ثلث إنتاجية القطن المصري في كفر الشيخ

وأضاف أن المساحة المنزرعة من القطن في محافظات مصر هذا العام بالوجهين البحري والقبلي بلغت 255 ألف فدان، لافتا أن المساحة المنزرعة في محافظة كفر الشيخ من محصول القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول بلغت نحو 85 ألف فدان قطن، والتي تعد ثلث مساحة المنزرع في محافظات مصر.

وأشار أن محافظة كفر الشيخ، لم يتم عقد بها مزادات علنية بها حتى اليوم، وذلك بهدف توريد ثلث المنزرع بمحافظات الجمهورية.