سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية.. «لم تشهده المحافظة منذ سنوات»

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية، جيزة 94 طويل التيلة، بلغ 16 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا مبلغ كبير جدا لم نشهده من سنوات عديدة، وتحديدا في نوع القطن، لأنه جيد ويستخدم في أغراض كثيرة ومتعددة، وصنف قوي ومرغوب فيه، وتشتهر به المحافظة.

وأوضح «سالم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الفتح في مزاد القطن، بدأ بمبلغ 5500 جنيه، وهو أقل سعر لحين عرضه بالمزاد وقتها، والذي أقره مجلس الوزراء لقنطار القطن طويل التيلة و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية: «لم نكن نتوقع أبدًا أن نصل إلى هذا المبلغ الكبير، 16 ألف جنيه في نوعية قوية من القطن جيزة 94 طويل التيلة، وكانت بشرة خير للمزارعين والفلاحين، وكل ذلك يعود لاهتمامات القيادة السياسية الحكيمة في الزراعة وتطويرها بشكل كبير، والتعاون المثمر الذي جرى بين الوزرات الثلاث (قطاع الأعمال، والزراعة، والصناعة)، في التسويق للقطن، ونجاح هذه المنظومة، ما أدى إلى تشجيع الفلاح للتوسع في زراعة القطن خلال المواسم المقبلة».

المساحة المنزرعة بمحصول القطن في الدقهلية

وأشار الدكتور طارق صلاح، إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن في الدقهلية، بلغت 42 ألفا و652 فدانا على مستوى المحافظة، صنف جيزة 94 طويل التيلة، ويوجد في المحافظة 27 حلقة ساهمت بشكل كبير في رفع سعر قنطار القطن.

ولفت «صلاح» إلى أن مهمة هذه الحلقات تجميع القطن وتسويقه، للتسهيل على الفلاحين، وهي تابعة للجمعيات الزراعية، وذلك للتسهيل على المزارعين في تجميع القطن وتسويقه، موضحا أنه يجرى توزيع حلقات القطن على حسب المساحات بالمراكز، كالتالي: «مركز أجا حلقة واحدة، مركز السنبلاوين 2 حلقة، مركز المنصورة حلقة واحدة، مركز ميت سويد بني عبيد 2 حلقة، مركز منية النصر حلقة واحدة، مركز المنزلة 2 حلقة، مركز طلخا حلقة واحدة، مركز شربين 4 حلقات، مركز بلقاس 9 حلقات، الاستصلاح والمراقبة 5 حلقات».