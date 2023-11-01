عاجل.. الفصائل الفلسطينبة تنشر "مشاهد حية" من توجيه طوربيدات "وقذائف الياسين 105 تجاه قوات جيش الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، في مقطع فيديو للناطق العسكري باسم إحدى الكتائب فالعسكرية في فلسطين، أنّها أدخلت طوربيد العاصف الموجه إلى الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة، بعد أن وجه باستخدامه هجمات عدة قبالة سواحل قطاع غزة، كما تستخدم الفصائل الفلسطينية أيضًا، قذائف الياسين 105 ضد جنود الاحتلال، في الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الجاري.

كانت الفصائل الفلسطينية أعلنت في فيديو: «تمكن سلاح البحرية من توجيه عدد الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد الذي دخل الخدمة لأول مرة»، بحسب روسيا اليوم.

ما سلاح طوربيد العاصف؟

والطوربيد هو سلاح يستخدم ضد الغواصات والسفن، وميزته أنه يعمل تحت الماء وذاتي الدفع، ويتم إطلاقه من غواصة أو سفينة أو طائرة ومصمم للانفجار عند ملامسة أسطح السفن أو الغواصات، أو حتى عند الاقتراب منها، بحسب ما نشرته «CNN».

ويتميز الطوربيد باستهداف الأهداف بدقة، ويتم توجيهه بواسطة نظام توجيه، ويعتمد على نظام GPS وأنظمة ملاحة.

والطوربيد العاصف هو محلي الصُنع، أسمته الفصائل الفلسطينية بـ«العاصف»، إشارة إلى آية من القرآن الكريم، يقول تعالي: «جاءتها ريح عاصف».

ما هي قذائف الياسين 105؟

واستهدفت الفصائل الفسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف ياسين 105، بحسب ما أعلنته قوات الفصائل الفلسطينية، لكن ما هي قذائف الياسين 105.

قذائف الياسين 105، هي قذائف آر بي جي، استخدمتها الفصائل الفلسطينية في حربها على الاحتلال الإسرائيلي، وهي محلية الصنع ومضادة للدروع، وتتميز بقدرة تدميرية عالية، وأسفرت عن تدمير العديد من الدبابات الإسرائيلية، وأعلنت الفصائل عن تطويرها في عام 2004، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وتتميز قذائف الياسين 105 بأنها سهلة الحمل والحركة، وخفيفة الوزن والارتداد، وسهلة التنشين، ودقيقة الإصابة، وتستهدف الأهداف الثابتة، يبلغ وزنها 7 كيلوجرامات.