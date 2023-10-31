«القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتحقيق دولي في جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لجباليا

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين العزل في مخيم جباليا، وأسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.

حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، إن هذا العمل الإجرامي يضاف إلى ما تتعرض له فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، يمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية.

إجراء تحقيق دولي شفاف حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كل المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.

ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكل السبل والوسائل المتاحة من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور الأوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.