تفاصيل الساعات الأخيرة قبل استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن استشهاد الفنانة الفلسطينية الكبيرة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

استشهاد خلال القصف الإسرائيلي

كشف إسلام قاسم، أحد اقرباء إيناس السقا تفاصيل اكتشاف وفاتها عبر صفحته الشخصية بموقع إكس قائلا: بنت عمي إيناس السقا وابنتيها شهيدات عائلة أبو سيدو تم التعرف عليهن اليوم في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء».

كانوا مختبئين في المركز الثقافي الارثوذكسي

وأضاف: «ريتا كانت مع أمها إيناس وأخواتها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة حيث تم استهداف المنزل على رؤوس اللي فيه».

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.